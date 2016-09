“Hay 19 votos y medio para la reforma”, dijo el vocero oficial de la reforma constitucional, Noel Eugenio Breard. “Estamos viendo que hay 19 votos y medio, se está trabajando, se dice que cuando está muy cerca de resolverse se habla de 19 y medio (en Diputados), después se puede complicar”, ironizó el senador del radicalismo correntino. “Decimos que se puede votar antes del Congreso PJ, porque prohibieron la re-reelección y prórroga de mandato y eso no está en la reforma” sostuvo el legislador local para destacar que lo importante es que “es una reforma limpia, sin reelección, un gobernador que con una imagen espectacular quiere ser intendente de Mercedes”. “De abajo para arriba se va a ganar el gobierno, dijo el gobernador”, indicó un optimista Breard.

“Osella puede volver como candidato a intendente (en Goya) muy importante. En capital la mayor probabilidad tienen los de guardapolvo blancos, Casella, Tassano, no hay candidatos naturales, el tema no está terminado” manifestó el senador ucereísta.

Sobre un justicialismo unido, Breard se atrevió a sostener que “la interna de Martínez Llano y Fabián Ríos es enorme, tienen cuentas pendientes durísimas, tiene muy complicado el proceso interno, y le falta el imaginario colectivo”, concluyó.