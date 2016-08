La ex presidente, Dilma Roosseff, fue apartada ayer de su cargo por el voto afirmativo de 61 senadores contra 20. En cambio, no fue inhabilitada para ejercer cargos políticos. Michel Temer asumió por la tarde y partió a China en gira oficial.

La historia dirá que el reloj marcaba la 13:36 del 31 de agosto de 2016 cuando llegó el final de la presidencia de Dilma Rousseff.

El Senado dispuso este mediodía por amplio margen que la ahora ex mandataria fuera destituida de su cargo, mientras la Cámara se disponía a decidir si además sería impedida de ejercer puestos políticos durante un período de ocho años. En su lugar asumirá el vicepresidente Michel Temer, a cargo del Poder Ejecutivo el tiempo que duró el juicio político de la petista. Rousseff no permaneció sola en el momento político más duro de su vida. En el Palacio de Alvorada miró atentamenet los discursos que aliados y oponentes dieron minutos antes de la votación en el Senado. A su lado estaba su viejo amigo Lula Da Silva, jefe del PT y ex presidente brasileño. Para la destitución, debían contarse 54 votos positivos. Pero para sorpresa de muchos, fueron 61 los senadores que se mostraron a favor de apartar definitivamente a la ex mandataria de la presidencia de Brasil.

La ex presidenta no perdió sus derechos políticos, ya que la votación para inhabilitarla por ocho años no alcanzó el mínimo necesario (54), y sólo llegó a 42. En esa votación en que se juzgaron los derechos políticos de Rousseff, 19 senadores cambiaron de opinión con respecto a la destitución. El resultado fue 42 votos a favor de la inhabilitación, 36 contrarios y 3 abstenciones.

HASTA PRONTO

“No digo adiós, digo hasta pronto”

“Es el segundo golpe de Estado que enfrento en la vida. Primero fue el militar (1964), que me afectó cuando era una joven militante; el segundo fue el parlamentario, que me derriba del cargo para el que fui elegida”, afirmó en su primer pronunciamiento la ex mandataria tras la destitución, ante decenas de partidarios. “Hoy el Senado tomó una decisión que entra a la historia de las grandes injusticias: escogieron rasgar la Constitución; decidieron interrumpir el mandato de una presidente que no cometió ningún crimen; condenaron a una inocente y consumaron un golpe parlamentario”, denunció en un enérgico discurso, en el que también afirmó: “no digo adiós, digo hasta pronto”.

ESPAÑA

Rajoy perdió la primera votación para su investidura

El conservador Mariano Rajoy recibió ayer el primer revés en el Parlamento español al someter su candidatura a la a votación, tras dos días de áspero debate que dejó poco margen para que cambien las posiciones, especialmente la de los socialistas del PSOE, que si mantienen su veto llevarán a España a unas terceras elecciones genérales consecutivas.

Sin sorpresas y tal como anticiparon los distintos partidos, el candidato del Partido Popular (PP) no alcanzó la mayoría absoluta de 176 diputados que necesitaba para revalidar el cargo, ya que la votación terminó con 170 votos a favor y 180 en contra, según el resultado anunciado por la presidenta del Parlamento, Ana Pastor.

FRANCISCO

El Papa celebró el acuerdo de paz del gobierno colombiano y las FARC

El papa Francisco se mostró complacido por el reciente acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, y reiteró su apoyo para que se alcance la concordia y la reconciliación de todo el pueblo de Colombia. “El santo padre se complace con la noticia del cierre de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC-EP, como conclusión del intenso proceso que se llevó a cabo en los últimos años”, según un comunicado emitido por la Secretaria de Estado Vaticano. Asimismo, añade la nota, el pontífice “tiene a bien reiterar su apoyo al objetivo de alcanzar la concordia y la reconciliación de todo el pueblo colombiano, a la luz de los derechos humanos y de los valores cristianos que se hallan en el centro de la cultura latinoamericana”. El comunicado también explica la negativa por parte del Vaticano de nombrar a un representante que participase en el comité de selección de los Magistrados que conformarán la Jurisdicción especial para la paz. La invitación llegó al papa Francisco el pasado 12 de agosto, pero el Vaticano, “considerando la vocación universal de la Iglesia y la misión del Sucesor de Pedro como Pastor del Pueblo de Dios, cree sería más apropiado que dicha tarea sea confiada a otras instancias”.

El Gobierno colombiano y las FARC firmaron la semana pasada en Cuba el acuerdo de paz para poner fin a medio siglo de conflicto, un pacto que será sometido a un referendo el próximo 2 de octubre.