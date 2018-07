Carlos Gold, titular de CECHA (Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos de Argentina) se refirió a las posibles restricciones en la venta de combustibles. El empresario correntino indicó que “no es algo que se esté dando en este momento”. Asimismo aclaró que “son las petroleras las que manejan el aprovisionamiento y disparan esta política comercial de los cupos”. Un medio nacional publicó una nota respecto de que comenzaron a haber restricciones en la venta de combustibles. “El tema aún no afecta a nivel nacional. Me reportaron que empezó a haber cupos en Shell y en Axion. Esto es un retroceso; era un tema superado para nosotros. Vemos con mucho desagrado que se vuelva a aplicar un sistema de cupos”, lamentó Carlos Gold, presidente de Cecha, la confederación que reúne a estaciones de servicio de todo el país en declaraciones a La Nación. A fines de mes puede que nos encontremos con este tema y ahí ver qué hacer respecto de que si existe o no la cantidad de productos suficientes como para abastecer el mercado”. Al ser consultado sobre por qué se da esta situación, Gold indicó que “la recomposición de precios todavía no ha zanjado este desfasaje que hoy siguen argumentando las petroleras que existe entre el precio con el que ellos compran el crudo y el precio con el que venden el producto”, sostuvo. “Estamos hablando de entre un 25 o un 28% aproximadamente. Entonces el argumento es que están entregando el producto a pérdida”. “Para evitar la pérdida ponen cupo. Es algo de las empresas y no tiene nada que ver el Estado ni tampoco tienen nada que ver las estaciones de servicio”, aclaró el titular de CECHA. “Son las petroleras las que manejan el aprovisionamiento y disparan esta política comercial”.