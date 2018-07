Bajo la superficie

Hallan enorme depósito de diamantes

Usando tecnología sísmica para analizar cómo las ondas sonoras atraviesan la Tierra, los científicos detectaron el tesoro en rocas llamadas raíces cratónicas, cuya forma es similar a la de montañas invertidas ubicadas entre la corteza y el manto terrestre. Hay un enorme tesoro enterrado bajo nuestros pies: más de mil billones de toneladas de diamantes, revelaron investigadores estadounidenses del Massachusetts Institute of Technology. No hay que esperar una avalancha de diamantes. Estos minerales preciosos están ubicados más profundo que lo que cualquier perforación ha llegado jamás, entre 145 y 240 kilómetros por debajo de la superficie de nuestro planeta. “No podemos llegar a ellos, pero aun así, hay muchos más diamantes que lo que pensábamos hasta ahora”, dijo Ulrich Faul, científico investigador del Departamento de Ciencias Terrestres, Atmosféricas y Planetarias del Massachusetts Institute of Technology (MIT).