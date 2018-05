Guillermo Nielsen

Hacia una inflación del 27%

“Estamos yendo a una inflación del 27%”. El economista criticó duramente al Gobierno por la suba imparable del dólar. El economista Guillermo Nielsen pronosticó un panorama negro para la inflación galopante y para el dólar que no para de subir. Criticó duramente al Gobierno por políticas económicas y advirtió sobre las internas que existen entre el equipo económico y la Jefatura de Gabinete. “Hay que olvidarse del dólar a $23 para fin de año y de la meta inflacionaria del 15% porque estamos yendo a una inflación del 27%”, estimó el ex funcionario y cuestionó que “las estimaciones del 19% eran muy optimistas y no tuvieron en cuenta los aumentos del dólar, los nuevos aumentos de las tarifas”. El economista analizó que “el dólar sigue escalando a pesar de las subas de las tasas. Es verdad que hay un fenómenos global y local que están llevando a esta realidad” y remarcó que “en todos los países con economías emergentes se ha devaluado, pero la de Argentina es record”.

Sube la divisa

Preocupa traslado a los precios

El analista económico Gabriel Zelpo, habló de la preocupación por la suba del dólar y dijo que esta fuerte turbulencia en la divisa extranjera provocará más inflación. “Obviamente esta situación se trasladará a la economía diaria de los argentinos”, aseguró. El dólar cerró $23,30 en el Banco Nación y tocó $24 en algunos bancos. El miércoles de la semana pasada, cuando se inició la fuga de capitales que encabezaron bancos y fondos del exterior, la divisa costaba $20,40. Economistas y empresarios advierten que esos casi tres pesos de diferencia se trasladarán a los precios tarde o temprano. “El aumento de la inflación será inevitable”, dijo Gabriel Zelpo. “Esta situación obviamente se trasladará a la economía diaria. Se trasladará a precios, en algunos más rápido que otros”, indicó. Valor de los autos, naftas, aceites y canasta básica, serán los afectados. “El Gobierno quiere intentar frenar esa salida de capitales locales y esto terminó reflejando que la economía argentina es una de las más débiles a nivel global”, añadió.