Fabián Ríos es el responsable de la resurrección política de José Rodolfo Martínez Llano. Ahora se debe hacer cargo de esa decisión. En su oportunidad el actual intendente capitalino, por evitar la interna partidaria para llegar tranquilo con su candidatura a lord mayor de la ciudad, le otorgó al líder de Vamos Compañeros, un lugar salible en Diputados y uno expectante en el Senado. Tanto fue la cesión, que hasta le hizo renunciar una senadora electa (Irma Pacayut) después de jurar en su banca, bajo la excusa de llevarla como funcionaria del municipio. La decisión provocaría que la sobrina (Carolina Martínez Llano) del también empresario ganadero, ocupe su lugar en la cámara alta. Ríos, de quien se dice un político de fuste, debería hacer mutis por el foro. No le queda otra. No es un dirigente cualquiera. Sabía perfectamente de la conducta zigzagueante del propietario de El Libertador, y sus amañadas operaciones políticas para mantenerse en el candelero, buscando sacar réditos económicos, pero ni siquiera inmediatos. Es un constructor de largo aliento. Martínez Llano es el mejor ejemplo de la capacidad a plazo fijo. El tiempista más destacado de las últimas décadas. Tanto que presentar un pedido de juicio político a una jueza que se colocó del lado del reclamo del pueblo, con una medida judicial de carácter popular, no le parece incómodo si el resultado final es acceder a una porción de poder, y si es lucrativo, mejor aún. Ríos salió a despotricar por Twitter la decisión de quien pregona sin cumplirla, la unidad del PJ en cuanto medio radial puede salir, aunque solo sudamericana le ofrece el micrófono. La acción de Martínez Llano también es un llamado de atención para Camau Espínola, quien desde un tiempo a esta parte, le parece interesante y agradable alguna foto junto al enjuiciador de Martina Forns, la jueza de la provincia de Buenos Aires que había ordenado una medida cautelar para suspender el tarifazo eléctrico de Macri. El peronismo a veces hace todo para perder, y los radicales conscientes de eso, se acomodan con regocijo en los sillones del gobierno, sabiendo que su enemigo electoral, termina siendo su mejor socio, para su eternidad en el poder.

Juan Domingo Alegre