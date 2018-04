Corte de Brasil

Habilitan la detención de Lula

La votación de los once jueces del Supremo Tribunal Federal, que se extendió durante más de once horas y finalizó 6 a 5, terminó quedando a cargo de la presidenta de la Corte, Cármen Lucía, quien mantuvo la misma posición que tuvo en 2009 y 2016 a favor de la prisión en segunda instancia. El Supremo Tribunal Federal, máxima instancia judicial de Brasil, negó por seis votos contra cinco el habeas corpus que podría haber librado de la prisión al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien quedó a un paso de la cárcel. Sobre él pesa una condena de 12 años de prisión. Lula había sido hallado culpable por dos tribunales y, de acuerdo con una jurisprudencia dictada por el propio Supremo y reflejada en la ajustada votación que cerró en la medianoche de este jueves, una sentencia ratificada en segunda instancia permite el inicio de la ejecución de la pena, lo que podría suceder en los próximos días a partir de este fallo. Lula todavía puede intentar una revisión de la redacción de la sentencia, pero no de su contenido.



Marcada tensión

Debe entregarse a la Policía

El juez Sergio Moro ordenó la detención del expresidente Lula Da Silva. El ex presidente tiene hasta las 17:00 de hoy para entregarse a la Policía Federal. El juez federal Moro determinó que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva tiene tiempo hasta hoy a las 17:00 (hora local) para entregarse a la Policía Federal e iniciar la ejecución de la pena de 12 años y un mes de prisión en el caso del tríplex de Guarujá. “Con relación a Lula, le concedo, en atención a la dignidad del cargo que ocupó, la oportunidad de presentarse voluntariamente a la Policía Federal en Curitiba hasta las 17 horas del día 6 de abril, cuando deberá cumplirse el mandamiento de prisión”. Lula conserva un 70% de intención de voto en el electorado brasileño.