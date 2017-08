Cónclave radical

Gustavo se reunió con

Arturo y “los suyos”

Gustavo Valdés mantuvo un encuentro con el ex gobernador Arturo Colombi y un lote de radicales díscolos entre los que se encontraban Carlos Fagundez (ex intendente de La Cruz), Francisco Aratto (ex diputado), Juan José Ayala (ex senador), el ex ministro de Salud, Adolfo Schneider, entre otros integrantes de la fuerza que gobierna la provincia hace 16 años, que se muestran alejados del gobierno que conduce Ricardo Colombi.

El ituzaingueño busca acercarse a todos los mosaicos internos de la UCR local con posibilidades de emigrar al Frente liderado por Camau Espínola. No quiere que se le escape la tortuga.

Valdés hizo gala de aquella célebre frase de Juan Domingo Perón “cada uno dentro del movimiento tiene una misión. La mía es la más ingrata de todas: me tengo que tragar el sapo todos los días. Otros se lo tragan de cuando en cuando. En política, todos tienen que tragar un poco el sapo”.

El ituzaingueño, que por ahora no mueve el amperímetro en las encuestas desde que fue anunciado como postulante del oficialismo a suceder a Ricardo Colombi en el sillón de Ferré, intentará sumar a todo el radicalismo, más allá que a la llamada “cooperativa universitaria” liderada por Sergio Flinta y Carlos Vignolo, no le guste esta “juntada”.

Arturo y los suyos pidieron para formalizar un acuerdo, espacios en el futuro gabinete. Petición por ahora, difícil de cumplirla, cuando las vacas recién sed cuentan muertas.