Numerosas calles inundadas

Grave situación en los barrios

Más de 50 milímetros de agua cayeron en la mañana del domingo, que tuvo continuidad esporádica durante el lunes, profundizando los problemas en las zonas que están anegadas desde el sábado. Otra fuerte lluvia marcó el inicio del domingo, con 52 milímetros en pocas horas, que se sumó a los 140 del sábado. La situación se agravó, sobre todo por el muy mal estado de muchas calles. El municipio capitalino, sin presencia, sin excusas ni respuestas, solo apeló a un ‘lobby’ periodístico desde las usinas del gobierno, donde a toda página, en toda radio y a toda “máquina” pusieron empeño en poner a flote la figura del intendente Tassano, quien en cuanto diario, portal o radio a disposición, solo atinó a justificar que “esto seguirá pasando” (ciudad inundada), apelando a los anuncios ultra millonarios que “se concretaron pronto”. Sin pronunciar algo convincente para los vecinos con aguas hasta las rodillas que lo leían, escuchaban y veían, sin creerle nada. En menos de 24 horas cerca de 192 milímetros provocaron serias dificultades y despertaron numerosos reclamos vecinales ante la carencia de infraestructura y nula asistencia en lugares específicos. Hasta hoy, son varias las calles de tierra y algunas pavimentadas que se volvieron a inundar, manteniendo el agua estancada e ingresando a muchas casas.

Un metro de agua

Emilia del barrio Plácido Martínez, confirmó que “todo es un desastre, no se puede vivir en este barrio olvidado, entre Chacabuco y Estados Unidos no tenemos desagüe, nos sacaron el zanjón que teníamos y nos dejaron encerrados porque el agua no evacúa. Teníamos 70 centímetros de agua dentro de las casas, tenemos todo arriba; se me fundió la heladera y algunos muebles, estamos sacando agua todavía”, puntualizó. Las calles son Quintana entre Grecia y Garruchos al costado del Seminario, donde “necesitamos un desagüe, hacen el zanjeo pero no corre el agua, no tiene salida”, puntualizó. Un panorama que se repite por toda la ciudad.