Mercedes

Gran premio pre coronación de karting

Este domingo 29 de octubre, se corre el gran premio pre coronación del campeonato mercedeño de karting “Copa Ciudad de Mercedes” en el Autódromo Municipal de Mercedes. Con la presencia de pilotos de toda la provincia en sus diferentes categorías, Novatos, 150 C. C. 170 Kg. y 150 C. C. 190 Kg. Sábado 28 de octubre pruebas libres. Entrada libre y gratuita.

Organiza: La Agrupación Mercedeña de karting y Gobierno Municipal de Mercedes, Gestión Víctor Cemborain.