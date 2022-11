Goya: Tomateros volvieron a comerciar “a la gorra”

Tomateros de Goya volvieron a vender “a la gorra” su producción. Miguel Tomasella es uno de los referentes de los productores de tomate, y expresó que tomaron la decisión este sábado de volver a comerciar “a lo que la gente pueda pagar” sus productos. Señaló que en Buenos Aires no pueden vender y “para no tirar, decidimos hacer esto”. Tomasella relató que en la mañana del sábado se reunió con algunos de sus pares para vender a “lo que la gente pueda pagar” cajones de 20 kilogramos de tomates. Es así que los vecinos de la localidad podían adquirir por 200, 500 o 1.000 pesos un producto que normalmente es de los más consumidos en las mesas locales. Recordó que durante todo el año tuvieron problemas para vender en el mercado central en Buenos Aires, donde les argumentan que “hay mucha producción en La Plata y es más barato trasladar desde ahí”. Recalcó que “pedimos a la gente que nos den lo que puedan, no se pone precio porque queda feo con una mercadería que no queremos tirar, ya que de cualquier manera es pérdida”.