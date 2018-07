Mitre hizo una oferta

Gonzalo Ríos viaja a Santiago del Estero

El chaqueño Gonzalo Ríos dejaría Boca Unidos para jugar en Santiago del Estero. Habría sido tentado por Mitre de Santiago del Estero para que forme parte del equipo que juega la B Nacional. Si bien desde el club aurirrojo no se han manifestado al respecto todo parece indicar que el chaqueño no formaría parte del grupo de Carlos Mayor para el Torneo Federal A. El delantero dejaría el equipo “aurirrojo” para sumarse las próximas horas a Mitre de Santiago del Estero, que compite en la Primera B Nacional. Otra baja sensible para el equipo correntino, que aspira a tener elevado protagonismo en el Federal, cuyo arranque está previsto para el domingo 9 de septiembre.