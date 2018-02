Primera alegría Reválida

Gol maradoniano de Mandiyú en Salta

El albo correntino ganaba 1-0, con agonía en el segundo tiempo, cuando a los 40 minutos el lateral izquierdo Gonzalo Ramírez tomó la pelota en defensa y emprendió hábil carrera durante 40 metros para gambetear a cuatro rivales, que no lo pudieron detener junto a la raya de cal. Gonzalo desbordó y pasó atrás para que Julio Sena que acompañaba ante tamaña acción maradoniana, recibiera el pase y con el arquero Pave gateando desesperado, se la picó para concretar un gol sensacional que hasta los salteños aplaudieron. Así Mandiyú se anotó un triunfazo por 2-0 ante Juventud Antoniana en el Padre Martearena de Salta. Fue uno de los encuentros de la 4ª fecha de la Zona “D” de la Reválida del Torneo Federal A. Fue la primera en esta fase y la primera como visitante en el certamen. Pavón y Sena, los goles correntinos; Diego Pave le desvió un penal a Héctor Morales cuando finalizaba la primera parte. El domingo 25 de febrero el albo recibirá a las 17:00 a Sportivo Patria de Formosa, al que superó en la tabla y los promedios con este triunfo. Las primeras acciones fueron para el dueño de casa que, a los 3’, Angulo se metió solo al área pero el colombiano definió alto, sobre el ángulo izquierdo de Mazzon que salía para achicar. A los 7’ Lucas Acosta, tras una sucesión de pases en el área, remató desviado. Mandiyú reaccionó a los 13’ cuando, tras jugar en ataque con Héctor Morales, Alejandro Bogliotti ejecutó un remate que se fue cerca del ángulo. Uno más tarde tras un saque lateral, Diego Romero jugó con Álvaro Pavón por la izquierda, el volante se metió al área, no lo cerraron y remató al arco sobre el palo izquierdo de Pave para abrir la cuenta. A los 42’, Lobo Medina marcó un penal de More sobre Barrios Alfonso que había recibido de Bogliotti, pero la pena máxima fue desaprovechada por Morales quien ejecutó suave, desviado por Pave sobre su izquierda, que Bogliotti no pudo en el rebote. En el inicio del complemento, a los 6’, Balvorín la paró, y de media vuelta remató al palo derecho de Mazzon, y a los 12’ el ‘Negro’ también le tapó un cabezazo en el área al mismo delantero ingresado en el complemento. A los 41’, Gonzalo Ramírez hizo un jugadón sobre la izquierda luego asistió a Sena, quien apareció por el medio para pincharla por sobre la salida de Pave. Mandiyú puso el 2-0 y saboreó la primera victoria de la Reválida y como visitante. El pitazo final de Lobo Medina le dio aire al equipo de Pablo Suárez que aprovechó para superar a Sportivo Patria en los promedios (empató 2-2 ante Guaraní) y se ilusiona con cumplir el objetivo.

Síntesis

Juventud Antoniana 0: Diego Pave; Agustín Bellone (A), Juan Pablo Antunes, Juan Pablo Cárdenas y César More (A); Lucas Espíndola, Joaquín Iturrieta y Lucas Acosta; César Ibáñez, Leandro Zárate y Yony Angulo. DT: Gustavo Módica.

Deportivo Mandiyú 2: Cristian Mazzon; Manuel Barrios Alfonso (A), Juan Pablo Rodríguez y Juan Carlos Martínez; Nicolás Monje (A), Álvaro Pavón, Alejandro Bogliotti y Gonzalo Ramírez; Diego Romero; Héctor Morales y Juan Basualdo. DT: Pablo Suárez.

Goles: PT 14’ Álvaro Pavón (M), ST 41’ Julio Sena (M).

Cambios: ST, inicio, Gustavo Balvorín x Espíndola (JA), 10’ Matías Gómez x Morales (M), 23’ Diego Coronel x Romero (M), 24’ Leonardo Villa x Angulo (JA), 26’ Javier Marín x Bellone (JA) y 28’ Julio Sena x Basualdo (M).

Incidencias: PT 42’ Pave (JA) desvió un penal de Morales (M), ST 44’ Expulsado Balvorín (JA).

Árbitro: Luis Lobo Medina (Tucumán). Asistentes: Laureano Leiva (Formosa) y Diego Rodríguez (Tucumán). Estadio: Padre Martearena.