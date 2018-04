Otra temporada NBA

Ginóbili decidirá en el verano

El argentino sigue con buenos números en la NBA pese a su edad. El escolta argentino Manu Ginóbili de los San Antonio Spurs, reconoció que aún no sabe si jugará la próxima temporada en la NBA o si esta será su última campaña como profesional. “No pienso sobre ello, es algo en lo que pensaré durante el verano. Solo pienso en el presente”, dijo el natural de Bahía Blanca de 40 años, cuyo equipo perdió su último juego de la temporada regular 98-122 ante los New Orleans Pelicans. En ese encuentro Ginóbili anotó seis puntos en 11 minutos saliendo desde la banca. El argentino, que tiene contrato para la 2018-2019, promedia este año 8.9 puntos, 2.5 asistencias y 2.2 rebotes en 20 minutos. “El trabajo de Manu es estar maravilloso cada noche. Hasta que cumpla 43, entonces podrá empezar a bajar un poco”, apuntó entre risas su técnico, Gregg Popovich. “Lo que Ginóbili ha hecho este año es ridículo. Si eres un hombre grande y estás jugando con 40 años, está bien. Pero si eres un jugador de perímetro, driblando y haciendo volcadas, es algo que simplemente no se ve. Es el prototipo de un competidor”, explicó Alvin Gentry, técnico de Pelicans.