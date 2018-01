Múltiples reclamos

Gente desesperada desde el sábado

Reclaman acciones para las calles que quedaron inundadas tras la lluvia del sábado, de eso hace más de tres días. Desde varios barrios de la ciudad, la gente comentó la desesperante situación que se vive hace más de 72 horas con las intensas precipitaciones en la ciudad, afectando toda transitabilidad de muchos lugares, porque las calles quedaron con mucho agua acumulada y los vecinos no pueden salir de sus casas. Solicitan urgente intervención ante un estado ausente. Desde el Barrio Doctor Montaña, se escuchó desde radio Dos que “en las últimas viviendas que entregaron a las mujeres del programa Ellas Hacen, desde el sábado no podemos salir, yo trabajo de remis y no puedo sacar el agua, las calles están todas tapadas”. Son catorce casas que entregaron y están todas con agua, “serían tres las calles colmadas que debemos soportar; estamos encerrados, no podemos salir”, se denunció.

Barrio San Gerónimo

Graciela expresó que “estamos todos inundados, nadie nos viene a asistir, desde el sábado que estamos así”. En las calles Caracas y Morelo. “Es una cuadra que está toda inundada, el agua corre pero muy lento”, indicó. “Estábamos con agua en las casas, hasta ahora seguimos sacando agua; donde son siete viviendas las que están más afectadas”, señaló. “Fuimos a la delegación municipal y llamamos al municipio pero nadie vino”, completó.