Generación Zoe: Justicia correntina se declaró incompetente

En las últimas horas se conoció que la justicia se declaró incompetente y enviará la causa de Generación Zoe, al Juzgado Federal N° 4 a cargo del Juez Ariel Lijo, en este sentido el Dr. Pablo Fleitas, quien representa a los damnificados por estafa piramidal en Goya expresó “es una locura total”. Ante el hecho que Corrientes no tendrán más intervención en la causa en la que se encuentra imputado Leonardo Cositorto, el letrado confirmó “efectivamente, hoy tuvimos un audiencia donde el fiscal planteo un pedido de incompetencia y solicitud de remisión de la totalidad de la causa de las víctimas de Corrientes a la Justicia Federal de Buenos Aires. Una locura absoluta”. “Es una cuestión que van en claro perjuicio de todos y cada uno de los damnificados de Corrientes”, afirmó. “La semana pasada se realiza una audiencia de ampliación de imputación donde se amplió la imputación a cada uno de los involucrados en orden del delito de lavado de activos y este sería el fundamento por el cual se declaran incompetente”, explicó el abogado. También detalló “la causa comenzó el 17 de marzo en 2022 y la instancia próxima a llegar al juicio deciden ampliar la imputación de forma errónea y con total exceso de jurisdicción para sacarse la causa de encima, porque en resumidas cuentas pareciera ser que es una causa en donde que la jurisdicción local no tendría la eficiencia de llevarla adelante otra explicación no me encuentro”. Además el Dr. Fleitas aseguró que a la Justicia de Corrientes “no le da el cuero” para hacer la investigación sobre la causa y agregó “lo digo con total conocimiento de la forma en la que fueron desarrollados todos y cada uno delos actos procesales”. “Desde hace más de dos décadas bien se sabe que el cuándo tenés una causa que por un lado federal y por otra ordinaria el criterio es seguir investigando respeto a todo lo que tenga que ver con delito ordinarios, en este caso el delito de estafa y asociación ilícita y a la vez remitir los antecedentes si es que se considera que hay un delito federal, se remite para que la justicia federal investigue”, remarcó. Por otra parte aseveró “ahora pretenden unificar todo con el claro fin de desentenderse de esta causa. El juez Carlos Balestra, prácticamente sin ningún fundamento se remitió a lo que dijo el fiscal Carlos Castillo. Nosotros estamos haciendo las denuncias y estamos yendo al Tribunal de Revisión puesto que esto es aun cuestión manifiestamente inusitada”.