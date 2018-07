Selección Argentina

Gareca es un “técnico libre”

Consultado ‘El Tigre’ por la Selección Argentina, no dudo: “soy un técnico libre”. La posible salida de Jorge Sampaoli del Seleccionado abrió un abanico de chances para ocupar su lugar y el DT de Perú fue claro: “Soy un técnico libre”. “Que te nombren para conducir una selección de la magnitud de Argentina es gratificante; es todo lo que puedo decir”, se limitó a aclarar el ex entrenador de Vélez, que dio una rueda de prensa en la que aseguró que se tomará un tiempo para ver cómo sigue su carrera. El argentino tiene una oferta para seguir al frente de la Selección de Perú, con la que recientemente quedó eliminada en primera ronda del Mundial de Rusia. “Lo que voy a hacer en estos momentos y le he pedido al presidente, es tomarme el tiempo necesario para poder pensar lo mejor para mí y mi futuro como comando técnico”, avisó Gareca. Si bien todavía no existió ningún acercamiento formal, el nombre de Gareca es uno de los que suena más fuerte a la hora de pensar en un posible reemplazo para Sampaoli si es que finalmente el de Casilda deja su cargo.