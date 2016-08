Junto al gobernador Ricardo Colombi, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, garantizó ayer una inversión de 17.300 millones de pesos para ser ejecutados en estos 4 años en Corrientes, en obras viales, transporte aéreo y urbano (metrobus), y el Puerto de Itá Ibaté. Fue durante el acto en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno, en el cual también estuvo el intendente de la ciudad Capital, Fabián Ríos, y otros funcionarios nacionales.

Luego de sobrevolar la Ruta Nacional Nº 12 y de mantener en el Salón Verde una reunión de trabajo entre los equipos técnicos de esa cartera nacional, del Gobierno provincial, y la Municipalidad de Corrientes, tuvo lugar el acto previsto en el Salón Amarillo que inició pasada las 17. Dietrich relató que “hoy ya está en obra la Ruta 119 con una inversión de 335 millones de pesos. Recorrimos con el Gobernador la Ruta Nacional Nº 12, que será Autopista hasta Paso de la Patria y pudimos ver la necesidad que hay, el desarrollo, las nuevas inversiones y el impacto que tendrá en la productividad y en la calidad de vida de las personas”. A lo que resaltó que “en estos momentos, después de 8 meses en la Argentina hay 3.200 km. de rutas y 960 km de autopistas en obra”.

“Ya estamos trabajando sobre la Ruta 14 hasta Misiones, al norte, en la conexión con la Ruta 120; también estamos construyendo el nuevo Puente San Juan entre Goya y Esquina sobre Ruta Nacional N° 12; además, tenemos avanzado el proyecto de la autopista urbana de la Ruta 12 desde donde va a desviarse el tránsito para el nuevo puente, a la altura de Riachuelo y de Puerto Vilelas del lado del Chaco, hasta el Aeropuerto”. “Además, se llevará a cabo la reconstrucción total y el tramo que falta de la Ruta 126, muy importante para la economía regional”, añadió el funcionario entre las múltiples obras en ejecución y a realizar.

PUERTO DE ITÁ IBATÉ

Luego de ser anunciada la construcción del Puerto de Ita Ibaté por el Ministro de Transporte, el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Jorge Gerardo Metz, que la obra tendrá 250 metros de muelle y una inversión de 250 millones de pesos”. “En 50 días podemos poner los pliegos a la venta y sobre el trimestre del año que viene, iniciar las obras en un plazo aproximado de 20 meses”, auguró el funcionario nacional.

PRESENCIA OFICIAL

El vicegobernador Gustavo Canteros llevó su “respaldo y compromiso de acompañamiento” a los estudiantes y docentes correntinos que participan del certamen “Técnicamente”, un encuentro de alumnos pertenecientes a distintas escuelas técnicas del país que presentan sus trabajos y desarrollos tecnológicos en busca del reconocimiento nacional.

CONCEJO DELIBERANTE

Cambiarían el sentido de la Avenida Italia

El Concejo Deliberante capitalino aprobó el análisis de factibilidad para trasladar la calzada de avenida Italia del sentido Oeste al sector Este. La circulación vial cambiaría de Oeste de la Avenida Italia a su sector Este desde Vera hasta Fray José de la Quintana. También se sancionó la ordenanza de instalación de bicicleteros en lugares fijados por la Resolución del Departamento Ejecutivo Nº2067 para el estacionamiento de motos y bicicletas, ambas iniciativas del concejal Julián Miranda Gallino (PL). Por último se aprobó el proyecto de Hugo Calvano (CC-ARI), de adhesión a la Ley Nº6344 de la Provincia de Corrientes, que busca “alcanzar el equilibrio de la población de perros y gatos de forma humanitaria no eutanásica”.

Se debatió el pedido de Resolución de autoría del edil Gabriel Romero (LdS-ECO) que busca la regulación de los terrenos baldíos, la realización de un relevamiento, condiciones y exigencias de la Comuna. Se har{ia en sitios cercados y no cercados, teniendo prioridad la lista sin cercos. Romero consideró que “esto cobra gran importancia ya que los terrenos no cercados tienden a convertirse en basurales lo que afecta a la salud de los propios vecinos”.