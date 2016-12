Después de muchas especulaciones, el Muñeco brindó una conferencia de prensa en el estadio Monumental en la que confirmó su continuidad en el Millonario tras ganar la Copa Argentina hace una semana. “No ha sido fácil para mí en estos días. Hace 20 días venía evaluando la posibilidad de dar un paso al costado, de poder parar la pelota y reflexionar sobre mi persona. Gracias a que tuve algunos días para reflexionar, hoy puedo decir que voy a seguir un año más. Me lo dicta el corazón, es lo que siento”, explicó el entrenador. Sobre sus dichos de hace unos días en los que había especulado con la posibilidad de irse, el Muñeco aseguró que “no pensé la repercusión que podían tener mis palabras. A veces uno por ser natural dice cosas de las que no piensa su repercusión”. “Necesitaba esos dos o tres dias para ver lo que quería. El amor incondicional de la gente de River también ayudó. Sentía que no me podía desprender de un vínculo tan fuerte”, agregó.