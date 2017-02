Marcelo Gallardo tendrá en cuenta a Marcelo Larrondo para el amistoso de hoy ante San Martín de San Juan. Tanto Maidana como Pity Martínez no viajarán ya que ambos arrastran molestias musculares. El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, convocó al delantero Marcelo Larrondo para el amistoso de este viernes ante San Martín de San Juan, en tanto que no viajarán los titulares Jonatan Maidana y Gonzalo “Pity” Martínez, quienes arrastran molestias musculares. El “Muñeco” Gallardo aún no confirmó el equipo para enfrentar al conjunto sanjuanino, ya que en los trabajos tácticos del miércoles había jugado “Pity” Martínez para los titulares y su lugar podría ser ocupado por Iván Rossi, quien jugó de volante por izquierda para los suplentes, o el juvenil Tomás Andrade. La otra duda está en el arco, ya que en el mismo trabajo jugaron un tiempo cada uno Augusto Batalla y Enrique Bologna, a quienes el entrenador viene alternando en los amistosos para que tengan ritmo de juego parejo. El probable once para jugar en San Juan sería con Batalla o Bologna; Jorge Moreira, Lucas Martínez Quarta, Arturo Mina y Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas y Rossi o Andrade; Rodrigo Mora y Carlos Auzqui.