Denuncia penal

Galantini y Soto con Semhan por los

desaparecidos fondos de Salto Grande

El concejal de Monte Caseros, Carlos Soto, junto al presidente del PJ de esa localidad, el ex vicegobernador Eduardo Galantini, se reunieron con el titular del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan, a quien le dieron detalles de la denuncia realizada sobre los fondos de Salto Grande. Se investigan el destino de más de 21 millones de pesos.

Soto le indicó a Semhan que la denuncia se realizó hace un mes en el Juzgado de Instrucción y Correccional para que se investigue sobre el destino que han tenido la suma de dinero ingresada desde el 10 de Diciembre del año 2013 a la fecha, a las finanzas del Municipio bajo la administración del intendente Miguel Olivieri, en concepto de fondo especial de salto Grande, que al 27 de abril del año 2017 ascendería a la a $ 21.771.108.

Galantini y Soto dieron a conocer las planillas donde los más de 21 millones, si fueron acreditados en la cuenta del municipio de Monte Caseros. La investigación determinará la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionarios Públicos, Abuso de Autoridad, Malversación de fondos Públicos, en atención a que el Concejo Deliberante no ha recibido informe del Intendente Miguel Ángel Olivieri, sobre las transferencias que pudo haber recibido al Municipio del Fondo Especial de Salto Grande, como así tampoco rindió cuenta de obras Ejecutadas con dichos fondos.

La denuncia afirma que en el Municipio no se aprecia obras ejecutadas con los fondos especiales de Salto Grande, y en especial a los que hace mención los decretos Nº 41/15, 48/15,49/15 y59/15 dictados por el Intendente, publicado en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Monte Caseros Nº 810 de fecha 31 de Mayo de 2015.

En concreto, ingresó al Municipio $ 21.771.108, y no se aprecia obras ejecutadas, que representen la inversión con esos millonarios fondos. El dinero estaba previsto para el arreglo de calles, reparaciones, gastos varios, iluminación, paseo costero y acceso a termas, pavimento acceso al Regimiento y circunvalación de barrios y acceso a escuelas.