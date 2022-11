Gabriela Cerruti: “Alberto Fernández se encuentra en perfecto estado de salud”

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti afirmó hoy que el presidente Alberto Fernández se encuentra en “perfecto estado de salud” tras el episodio de gastritis erosiva que sufrió la semana pasada en Bali, mientras participaba de la reunión del G20. Alberto Fernández “se encuentra en perfecto estado de salud”, sostuvo Cerruti. “Necesitaba unos días de reposo. Hizo reposo hasta el martes y se reincorporó a sus tareas”, dijo la portavoz en conferencia de prensa este jueves 24 de noviembre en Casa de Gobierno. La portavoz afirmó que el mandatario “está pleno en sus actividades”. También descartó que no haya ido al encuentro con los gobernadores del Norte Grande por su estado de salud. “Recién se reincorporó el martes, recibió una invitación de último momento y por eso no concurrió”, explicó En una ronda de prensa de 25 minutos, Cerruti habló además del aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil para marzo. “Ninguna jubilación va a estar por debajo de los 60 mil pesos”, destacó. “Estamos yendo a una recomposición de los salarios con las paritarias”, señaló la funcionaria. La vocera presidencial no desmintió la información que publicó PERFIL este miércoles sobre la compra de un nuevo avión presidencial en 22 millones de dólares, aunque tampoco brindó detalles al respecto. “No sé lo que circula, la información oficial está en la licitación y cuando haya alguna información se las vamos a hacer saber”, dijo Cerruti. Además, explicó que el Presidente no viaja en vuelos comerciales porque “viaja con toda una comitiva” y que “debe cumplir con los protocolos de seguridad de Argentina y los distintos países”. “El Presidente no puede llegar con su valijita y su computadora”.