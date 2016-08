Los trabajadores del IOSCOR concretaron ayer un paro total de actividades en reclamo por aumentos salariales. Sólo estuvo una caja habilitada para la compra de órdenes o emergencias.

Eduardo Sánchez, delegado de trabajadores del IOSCOR comentó “ante la falta de respuesta de parte de las autoridades, de no llamar, de no llegar a un diálogo la media de fuerza se intensificó hasta llegar al paro total. Veníamos con una hora de paro, dos horas, tres horas, contrataron a monotributista para que reemplace a la gente que estaba haciendo paro”. “Con tres horas nos enteramos que contrataron 25 monotributistas y decidimos hacer el paro total”, expuso Sánchez para puntualizar que “por decisión de empleados que hacemos paro decidimos liberar una caja por cualquier emergencia, para todos los afiliados, sí van a tener respuestas”.

“La lucha va a continuar estamos cada vez más fuerte, me comuniqué con el interior de la provincia y estamos en u n80 o 90% de acatamiento de los compañeros. Luchamos por algo justo y no tenemos respuestas de autoridades”, detalló el gremialista.

“Nos dijo que tenemos que esperar el aumento del gobierno, pero somos un ente autárquico y podemos solucionar el problema, falta voluntad”, indicó sobre las conversaciones con las autoridades de la obra social estatal. “Por supuesto, a la falta de respuesta esto va a continuar sin ninguna duda, lo más grave es eso”, aseveró finalmente.