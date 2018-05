Basílica de Itatí

Fuerte reclamo de la Iglesia

por el asesinato de la anciana

Fuerte condena desde la Basílica de Itatí con pedido de mayor seguridad por la muerte de una anciana. El padre Derlis Sosa, quien presidió la misa de las 9:30 este domingo, aseveró que “en el pueblo de la Virgen se sigue matando gente” dijo sobre el homicidio de una anciana de 82 años en su vivienda, maniatada y con un pañuelo en la boca, presuntamente por un robo.

“No se respeta la vida, tenemos que trabajar el amor al prójimo. Me duele en el alma saber que una mujer grande, seguramente por una miserable plata, dejo de existir acá en este pueblo”, manifestó Sosa.

“Tengo la obligación como sacerdote decir esto, denunciar esta injusticia. Me cuestiona profundamente como sacerdote esta situación que estamos viviendo, y me imagino que a todos los itateños que habitamos en este lugar tan hermoso, bajo el amparo de la Virgen de Itatí, tenemos que estar cuestionados”, indicó el cura para agregar que “como pueblo itateño, las autoridades, los que representamos a algunas instituciones tenemos que garantizar a nuestros hermanos más sencillos, a los más débiles, la seguridad”. “No puede ser y no puede ser y no puede ser (lo repitió tres veces) que en el pueblo de la Virgen, ayer una mujer fue encontrada [sin vida] atada y con un trapo en la boca. Es durísimo pensar, y tengo la obligación de denunciar públicamente”, finalizó el sacerdote.