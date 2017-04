El propuesto juez

¿Fresneda ñoqui de lujo?

En el Senado de la Nación sigue sin avanzar el acuerdo político para la designación de varios jueces, entre ellos Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda promovido como juez de primera instancia de Paso de los Libres.

El dato más importante es que Fresneda fue desalojado de la Secretaria Penal 1 (juzgado federal de Corrientes), hace más de una década, tiempo en el que no se sabe que tareas desarrolla, luego de soportar un proceso administrativo por delitos denunciados por la propia fiscalía federal, que finalmente no avanzó por la propia inacción de la justicia. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta que labores desarrolla, quien alguna vez supo desempeñarse como ministro del Superior Tribunal de Justicia, durante la primera gestión de Ricardo Colombi, su entrañable amigo de estudios. Hasta se puede decir que Fresneda es un ñoqui de lujo.

Según la prensa on-line, la falta de mayoría del oficialismo en el Senado nacional está trabando acuerdos políticos para que se designen jueces y fiscales federales. Informa que dos pliegos de jueces y cuatro de fiscales ya pasaron audiencia pública pero nunca llegaron al recinto, por falta de acuerdo político.

Entre los primeros está el correntino Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, promovido por el gobernador de Corrientes Ricardo Colombi como juez de primera instancia de Paso de los Libres.

Su nombre ya es conocido en el Senado: Cristina Kirchner lo retiró cuando Colombi no le aportó votos en el Congreso y ni bien asumió Macri fue reenviado. Pero al FpV-PJ parece no interesarle mucho su nombramiento, más cuando en Corrientes, el juzgado donde iría a parar Fresneda, es justamente donde yace una causa contra Colombi por evasión impositiva, ligado a un posible enriquecimiento ilícito por la compra de una costosa residencia en la capital correntina. Por si acaso, el mandatario provincial, ya le hizo designar a la hija del propuesto Fresneda en la justicia local.