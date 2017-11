Tribunal de Paso de los Libres

Fresneda finalmente se convertirá en Juez

El Senado de la Nación emitió dictamen favorable para el polémico pliego de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda como juez federal con asiento en Paso de los Libres. La novela parece culminar, y el amigo personal y de estudios de Ricardo Colombi, finalmente ocuparía la titularidad de uno de los Tribunales más calientes y codiciados del arco político correntino.

Hoy en la sesión de la cámara alta, posiblemente voten el acuerdo de quien supo ocupar una vocalía en el Superior Tribunal de Justicia, durante el primer mandato de Ricardo Colombi como gobernador.

En el juzgado de Paso de los Libres yacía la denuncia formulada por Hernán González Moreno, quien murió en extrañas circunstancias, contra el gobernador Ricardo Colombi por la compra tercerizada de una mansión ubicada por calle Perú a metros de la Avenida Pujol, más conocida como Poncho Verde. Se lo acusaba por evasión impositiva y enriquecimiento ilícito.

El dato más importante es que Fresneda fue desalojado de la Secretaria Penal 1 (juzgado federal de Corrientes), hace más de una década, tiempo en el que no se sabe que tareas desarrolló. Todo sucedió luego de soportar un proceso administrativo por delitos denunciados por la propia fiscalía federal, acusación que finalmente no avanzó por la propia inacción de la justicia. Hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta que labores cumplía o cumple Fresneda, quien está a un paso de convertirse en juez de la República, según dicen, por acuerdo entre el propio Macri y el gobernador Colombi.

Posiblemente los ojos estarán puestos en los senadores del PJ por Corrientes, Camau Espínola y Ana Almirón. El voto de ambos, arrojará sin dudas una lectura política de donde está parado cada uno.

IDAS Y VENIDAS

En su momento el pliego de Fresneda fue retirado del tratamiento del Senado por orden de la propia presidente Cristina Kirchner. No pocos aseguran, por pedido de la dirigencia del PJ de Corrientes. Pero ni bien asumió Mauricio Macri, fue reenviado nuevamente para su evaluación.

Otro dato sobresaliente de esta novela, que ya lleva sus años, fue la designación de la hija del propuesto Fresneda en la justicia local por el gobierno radical. En agosto de 2015, María Soledad Fresneda fue nominada como Defensor Oficial Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Paso de los Libres. Si bien están en fueros diferentes, ahora María Soledad trabajará cerca de su padre. Fin de la historia, donde el intríngulis político supera a la real independencia de la justicia.