Paso de la Patria

Fraude incalculable con

terrenos del municipio

El Intendente de Paso de la Patria, Guillermo Osnaghi denunció un incalculable fraude con terrenos que pertenecían al Municipio. Aseveró que fueron entregados en “comodato de uso” por la gestión anterior encabezada por Armando Bordón y se presume que la operatoria viene de gestiones anteriores. Osnaghi dijo que a las arcas comunales no ingresó un peso por las transacciones. “Regalaron y repartieron terrenos y ahora no tenemos un predio que sea nuestro”, expresó el jefe comunal en radio Dos para sostener que “el monto de la operación es incalculable”.

“El municipio, durante varias gestiones, se encargó de regalar y repartir terrenos que pertenecían a la comuna de la villa. No tenemos más predios disponibles porque las gestiones anteriores repartieron los mismos en calidad de comodato de uso, o sea una tenencia precaria con lo que valen los terrenos en el pueblo”, acusó Osnaghi.

“Hay un caso de un espacio verde que se loteó al finalizar la gestión anterior y ahora nos cae gente con los títulos. Ya hicimos la denuncia tiempo atrás en el marco de una auditoría externa. El tema está en la Justicia, y ahora iremos anexando los nuevos casos”, explicó para aclarar que la metodología “es histórica. Son terrenos que tampoco tributan. Y hoy necesitamos hacer viviendas y no tenemos terrenos. El último sector que teníamos previsto hacer viviendas fue repartido por la gestión anterior antes de irse”. “Los contratos de comodato fueron renovándose”, indicó para puntualizar que la comuna se constituyó como querellante dentro de la denuncia realizada.