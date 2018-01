Volando a Chile

Francisco saludó a los argentinos

En su breve escrito, el Pontífice no hizo referencia a una posible visita al país. Cuando el avión de Alitalia que traslada al Papa hacia Chile sobrevoló territorio argentino, Francisco envió un telegrama protocolar con un saludo para sus compatriotas, en el que evitó referirse a una posible próxima visita a su tierra natal. En el escrito, dirigido al presidente Macri, el Pontífice envió sus “cálidos augurios” y bendición a la Argentina. “Les pido por favor a todos ustedes que no se olviden de rezar por mí”, indica el mensaje papal, horas antes de tocar tierra en Chile, donde era esperado para una visita de tres días antes de viajar a Perú el jueves. “Mientras sobrevuelo el espacio aéreo argentino, extiendo a ustedes mis cálidos saludos y augurios y envío desde el corazón mis buenos deseos a toda la gente de mi Madre Patria, asegurando mi cercanía y bendiciones. Les pido por favor a todos ustedes que no se olviden de rezar por mí”, reza el comunicado. Francisco sobrevoló nueve países en su viaje desde Roma y por protocolo les envió telegramas a los jefes de Estados de todas esas naciones. Se trata de Italia, Francia, España. Marruecos, Cabo Verde, Senegal, Brasil, Paraguay y Argentina.