Francisco

Dios no falta a su palabra

“No se detiene y sobre todo no se venga”. Durante el Ángelus que presidió ante miles de personas en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco habló de la parábola del viñador e invitó a no tener la actitud de los viñadores. “Hay un solo impedimento frente a la voluntad tenaz y tierna de Dios: nuestra arrogancia y nuestra presunción, que se convierte a veces en violencia”, afirmó el Papa. Agregó que “los viñadores asumen una actitud posesiva: no se consideran simples gestores, sino propietarios, y rechazan entregar lo que han recogido”. “Maltratan a los siervos, hasta el punto de asesinarlos. El dueño se muestra paciente con ellos: manda otros siervos, más numerosos que los primeros, pero el resultado es el mismo” y al final “decide enviar a su propio hijo”, pero los viñadores “lo asesinan también a él”, indicó.