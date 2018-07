Todo aumento en blanco

Fin de las sumas no remunerativas

Todo aumento salarial deberá estar en blanco. La decisión del gobierno nacional surgió por la necesidad de engrosar los recursos que van a financiar la ANSeS. El Gobierno tomó la decisión de no homologar más los acuerdos salariales y convenios de trabajo que contemplen sumas o aumentos no remunerativos, con el objetivo de “resguardar los recursos genuinos destinados a la seguridad social”. La decisión de la administración Cambiemos surgió por la necesidad de engrosar los recursos que van a financiar la ANSeS. Como las sumas no remunerativas en los acuerdos salariales no sufren descuentos, hay un porcentaje del salario de los trabajadores que no es descontado como aporte previsional. Los sindicatos, gremios y federaciones de trabajadores suelen acordar con las cámaras empresarias sumas no remunerativas para mejorar globalmente los convenios, ante las “sugerencias” de los gobiernos –porque lo hace Cambiemos y lo hizo el kirchnerismo- sobre porcentajes a ser tenidos en cuenta como tope, por la lucha contra la inflación.