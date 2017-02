Asoma otro conflicto en la AFA. La FIFA pidió que la Asamblea del nuevo estatuto de la AFA tenga 19 representantes de las categorías del Ascenso y no 21 como lo habían acordado los dirigentes, con lo que el fútbol argentino quedó al borde de un nuevo conflicto y otra vez hay riesgo que se postergue el inicio de los campeonatos. Las recomendaciones de la FIFA que llegaron a la Comisión Normalizadora trascendieron entre los dirigentes del ascenso, que están otra vez en pie de guerra y, en principio, no aceptarían el cambio en su representación. “Responsabilizamos al doctor Javier Medín (abogado, integrante de la Comisión Normalizadora) el no inicio de los torneos de fútbol en la Argentina. Medín boicotea acuerdos de dirigentes. Desde el Ascenso Unido le decimos que sólo vamos a votar en Asamblea lo acordado entre dirigentes en la reunión que él participó”, expresó en su cuenta de Twitter el vicepresidente de Nueva Chicago, Daniel Ferreiro, quien espera que “se trate de un malentendido. Acá no hay ninguna interna entre los clubes del ascenso. En todo caso lo que hay es una lucha entre clubes ricos y clubes pobres”.