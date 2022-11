Festival en Goya por la llegada de las golondrinas

Las golondrinas arriban a Goya hoy luego de volar al menos 12 mil kilómetros desde Estados Unidos. La Municipalidad prepara un festival artístico y musical para celebrar con los vecinos este fenómeno inexplicable. Junto a la obra escultórica que representa a las avecillas viajeras, con música, danza y expresión pictórica, la Dirección de Cultura propone un recibimiento hoy desde las 15 y hasta las 17 en la plaza San Martín. Este festival motivado en la llegada de las golondrinas desde la lejana Capistrano (Estado Unidos), contará con la presencia y actuación del Coro Infanto Juvenil, la Escuela Municipal de Danzas Nativas y el Grupo Chamamecero. Además, quienes estén motivados por la pintura, podrán participar de este modo, por eso las autoridades piden llevar tizas de colores para realizar un mural comunitario. “Cabe recordar que tras un exhaustivo viaje desde el norte del continente, estas aves llegan para hacer verano a partir de esta fecha. Por eso es que Goya es el hogar de las golondrinas”, señalaron desde la Municipalidad de Goya. Uno de los misterios más antiguos de la historia de Goya es el viaje migratorio que hacen las golondrinas desde la localidad hasta San Juan de Capistrano, en California, EE.UU., y viceversa. Como un reloj, la fecha de llegada a Corrientes es siempre la misma: el 24 de noviembre. Por eso la comuna se prepara con anticipación. Al finalizar el verano en el hemisferio Sur, las golondrinas migran nuevamente hacia el hemisferio Norte, donde una multitud las espera para agasajarlas en la Misión de San Juan de Capistrano. La fecha exacta es el 18 de febrero, para arribar a aquel país el 19 de marzo.

Origen de la migración

Por siglos, el origen de la migración era desconocido en Capistrano y en Goya, hasta que avanzó la tecnología y permitió analizar sus vuelos, explicó el diario Primera Hora de esa localidad. Se estudiaron los vuelos y rutas, y se tiene la certeza de que recorren 12.000 kilómetros (7500 millas) a Capistrano, y completan los 24.000 kilómetros de vuelta, casi una vuelta alrededor de la Tierra. Las golondrinas dejan Goya en el décimo octavo día de febrero, al amanecer, en bandadas sucesivas, y llegan todas juntas a San Juan de Capistrano en el decimonoveno día de marcha, llevando exactamente treinta días los 12.000 kilómetros. Durante el viaje, que dura treinta días, las golondrinas no comen ni beben, puesto que parten al amanecer para no perder tiempo. Vuelan en una altitud de más de 2 kilómetros de la superficie terrestre (6600 pies) para aprovecharse de las corrientes rápidas y favorables (vientos de cola) y, además, porque en esa altitud evitan encontrarse con otros pájaros. Su plan de vuelo dura quince horas diarias, en tramos de 450 km, con una velocidad de 30 km (18 millas) por hora, aprovechándose siempre de los vientos. La migración comienza en Goya, pasa por los valles de los ríos Paraná y Paraguay, hasta alcanzar el lago Mirin (entre el límite de Brasil y Bolivia), siguiendo las corrientes dinámicas que producen las masas grandes del aire del sur que se mueven hacia el Ecuador. No cruzan los Andes hasta que han alcanzado el Golfo de México, y por el Yucatán buscan el oeste y el Pacífico, para volar a lo largo de la orilla de Baja California y entrar en el valle de la orilla próximo a San Juan de Capistrano, su destino final.