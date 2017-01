Este fin de semana debutarán todos los equipos que clasificaron del Federal A mientras que también lo harán la gran mayoría de los que lo hicieron del B a excepción de Argentinos 25 de Mayo – Kimberley y Mitre (Salta) – Central Norte que jugarán el fin de semana del 28. Los equipos correntinos jugarán este domingo a las 18 donde Ferroviario hará de local en el Gigante del Berón de Astrada. El árbitro será Victor Vallejos, secundado por Nicolás Sosa y Miguel de la Cruz González. Siempre y cuando arranque la Copa Argentina 2017 que anoche estaba en veremos. Pasó poco más de un mes del título obtenido por River en la Copa Argentina 2016 y ya arrancará una nueva edición del certamen más Federal del fútbol argentino. En esta instancia las series tendrán dos partidos comenzando en el del equipo peor ubicado en la tabla de posiciones (se tiene en cuenta la posición en la que terminó cada club en la zona de grupos del torneo que disputa o disputó en caso del Federal B que ya terminó). Si persiste la igualdad se contarán los goles de visitantes y si todo sigue de la misma forma la definición será a través de los penales.

GRUPO 4

Mitre (Salta) vs Central Norte (Esta llave se jugará completa entre el 28/1 y el 31/1)

Brown (Lules) vs Talleres (Perico)

Atlético Laguna Blanca vs San Martín (Formosa)

Ferroviario vs Textil Mandiyu

Las revanchas se disputarán el 28/1 a excepción de las llaves aclaradas en cada uno de los partidos.