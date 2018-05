En su estadio, ayer a la tarde, Ferroviario venció por 1 a 0 a Boca Unidos y le cortó el invicto y la racha de victorias que arrastraba el juvenil elenco dirigido por Sergio Umpiérrez. El único gol del partido lo anotó el delantero, ex Aurirrojo, Germán Strillevsky. El partido correspondió a la cuarta fecha de la zona A de la Primera División A del Torneo Preparación de la Liga Correntina de Fútbol. El Tren Verde pudo haberse llevado un triunfo más amplio de no ser por el penal que Facundo Escalante estrelló en el travesaño, y algunas otras claras ocasiones que el dueño de casa desperdició. Frente al dueño de casa estaba un Boca Unidos “desconocido”, con una formación en la que no gravitó Ramiro Schweizer, su habitual conductor, el delantero Leonel Niz inconexo, obligado a bajar a buscar la pelota que no le llegaba limpia; Francisco Sosa Ugolini aportó su habitual cuota de sacrificio y en ataque Francisco Centurión luchó todo lo que pudo pero no alcanzó. En su estructura colectiva Boca Unidos se mostró impreciso con el balón y en muchas ocasiones terminó cometiendo faltas innecesarias, fruto de los nervios. Ferroviario tomó por sorpresa al juvenil “aurirrojo”, con un gol convertido en las acciones de arranque, obra de Strillevsky, luego de aprovechar un centro alto de Marcelo Escobar por derecha, cuando iban recién 18 minutos del inicial, que los defensores dudaron en rechazar, lo cual el ex delantero de Boca Unidos no perdonó colocando la pelota abajo a un rincón, a la izquierda del arquero Cristian Martínez. En Ferro, el zaguero José Fernández estuvo impasable, el arquero Ariel Crisosto se mostró muy seguro. Strillevsky, mientras estuvo en el campo (fue expulsado a los 23 minutos de la primera parte), complicó a la defensa de Boca Unidos. Lucio Gómez fue desequilibrante de tres cuartos de cancha hacia el área visitante. Juan Martín Kuchack le puso mucho empeño, aunque le faltó el gol. Y como en la jugada del 1 a 0, Escobar por derecha llegó al fondo y complicó en más de una ocasión. En suma, buen triunfo de Ferroviario ante un Boca Unidos que nunca pudo hacer pie contra un rival que fue dueño del campo y pelota durante gran parte del partido, y que le generó varias situaciones de gol, aunque no pudo ampliar la diferencia en el marcador final.