Ferro no pudo en Mercedes

Por el torneo Federal B, Ferroviario no pudo ante el Cartero y cayó ante Comunicaciones en Mercedes. El Verdolaga cayó 2 a 1 ante Comunicaciones, en un encuentro válido por la tercera fecha de la Región Litoral Norte Zona B. Ahora al Tren le espera una nueva salida, esta vez ante Central Goya. Por la tercera fecha del Torneo Federal B, Región Litoral Norte Zona B, Ferroviario cayó ante Comunicaciones 2 a 1 en Mercedes. El Tren fue sorprendido en el complemento, y perdía 2 a 0, encontró el descuento y buscó de todas las formas la igualdad, pero no era la tarde del Verdolaga. Los minutos se consumieron y a pesar del esfuerzo de los capitalinos no se pudo llegar a la igualdad.