Lesa humanidad

Ferrini pide indagatoria

de ex jueces formoseños

El fiscal federal de Corrientes, Flavio Ferrini solicitó la indagatoria de tres ex jueces del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Formosa al considerar que habrían abusado de la autoridad que su cargo les confería, incumplido sus deberes de funcionario público y encubierto las privaciones ilegítimas de la libertad y torturas sobre siete empleados del Poder Judicial de esa provincia, durante la última dictadura cívico militar. Todo fue corroborado en la causa ‘Camicha’ y reeditada en ‘Domato, donde se pudo determinar que trabajadores fueron privados de su libertad y torturados por su participación en actividades gremiales vinculadas a su empleo en el Poder Judicial, todo lo cual no podría ser ignorado por las máximas autoridades de esa magistratura.

Según se relata, entre agosto de 1976 y junio de 1977, hubo dos olas de secuestros. Las víctimas eran capturadas por su labor en la justicia formoseña y por su afiliación en la Asociación Judicial de Formosa (AJF). Se las trasladaban al Regimiento de Infantería del Monte (RIM) N°29, o al centro clandestino de detención denominado “La Escuelita”, que funcionaba en el destacamento policial de Colonia San Antonio, todos ellos dependientes del Área Militar 234.

Tras distintas testimoniales, Ferrini solicitó que se cite a los tres ex jueces del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, a fin de que sean indagados por las conductas desplegadas, las cuales incurrirían en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.