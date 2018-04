Buenas noticias

¿Feriado lunes 30 de abril?

Hay buenas noticias: faltan pocos días para un nuevo fin de semana largo. En el 2018 volvieron los feriados puentes. En septiembre del año pasado, el Congreso le dio al Ejecutivo la facultad de disponer de tres días no laborales con fines turísticos, que habían sido eliminados del calendario en 2017. La ley establece que se pueden “fijar anualmente hasta tres feriados o días no laborables” los lunes o los viernes, cuando los feriados inamovibles caigan en martes o en jueves. Se definió que durante el 2018 serán tres los feriados puente: lunes 30 de abril (1 de Mayo es el Día del trabajador), lunes 24 de diciembre (25 es navidad) y lunes 31 de diciembre (1 de enero es feriado). La intención de estos días no laborales es incentivar el turismo y empujar el desarrollo de las economías regionales. Según un informe del Ministerio de Turismo de la Nación, durante el fin de semana largo de Carnaval (12 y 13 de febrero) se movilizaron por Argentina 2,19 millones de viajeros y durante el fin de semana extra largo de Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas 2,4 millones.