Femicidio de Irina

“Vamos a apelar la decisión”

“Son cómplices y vamos a apelar”, adelantó Salvador Pischeda sobre las excarcelaciones. El abogado de la querella en la causa que investiga el femicidio de la joven Irina López, confirmó que se apelará la decisión de la justicia de excarcelar a cuatro de los cincos imputados. “Se les dio la excarcelación a estas personas que estaban imputadas por encubrimiento agravado, entendemos que hay complicidad en el hecho, no son solo encubridores”, remarcó el letrado a la vez que confirmó que mañana (jueves 10) presentará la apelación. El abogado que representa a la familia de la víctima de 16 años, dijo sobre el hecho que hubo una violación y posterior femicidio. Señaló que “lo que se investiga es el asesinato no la vida que llevaba Irina, esto no es un atenuante”. Se investiga un femicidio agravado, “porque es menor y porque un grupo de personas adultas no ha frenado esta situación, una otorga la habitación y dos personas la acceden a ella”.