Liga Nacional

Fechas y cruces de play offs

Después de jugada la última fecha regular de la LNB se conocieron los cruces de play offs de campeonato y de permanencia. Este último lo estarán dirimiendo Salta Básket y Ferro Carril Oeste. El que gana la serie (2-2-1) estará mantenido la categoría. Los equipos de Comunicaciones y Quilmes de Mar del Plata terminaron su participación en el certamen. San Martín tiene ventaja deportiva con Boca Juniors y Regatas tratará de robar la localia ante Instituto de Córdoba.

ZONA CAMPEONATO

Octavos de Final (2-2-1) (6, 8, 11, 13 y 15 de mayo)

San Lorenzo vs Peñarol (MdP) (1)

Obras Basket vs Weber Bahía Blanca (2)

Instituto ACC vs Regatas (3)

Quimsa (SdE) vs Estudiantes (C) (4)

La Unión vs Hispanoamericano (5)

Atenas (Cba.) vs Ciclista Olímpico (LB) (6)

Gimnasia y Esgrima (CR) vs Argentino (J) (7)

San Martín vs Boca Juniors (8)

Cuartos de Final (2-2-1) (18, 20, 23, 25 y 27 de mayo)

G1 vs G2 (I)

G3 vs G4 (II)

G5 vs G6 (III)

G7 vs G8 (IV)

Semifinales (2-2-1) (30 de mayo, 1, 4, 6 y 8 de junio)

G I vs G II (F1)

G III vs G IV (F2)

Final (2-2-1-1-1) (11, 13, 16, 18, 20, 22 y 24 de junio)

G F1 vs G F2

Play Off de permanencia

(2-2-1) (9, 11, 16, 18 y 21 de mayo)

Ferro vs Salta Básket.