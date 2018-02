Fuerte denuncia

Faltan $23 millones en balances de AOEM

Uno de los delegados normalizadores de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, Juan Feltes, brindó detalles del trabajo de revisión de las cifras de los años 2014, 2015 y 2016. Afirmó que hay una deuda total de alrededor de 23 millones de pesos. No descartan presentarse ante la justicia si la asamblea lo autoriza. Feltes realizó una presentación al Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de los balances de los años 2014, 2015 y 2016 de la AOEM, recordando desde Sudamericana que el informe interno arroja “un faltante de dinero que se giró a la AOEM, pero en 2014, los gastos sin respaldo suman $2.700.000; en 2015 $2.500.000 y la documentación respaldatoria suma $5.700.000 más o menos”. Advirtió que “son gastos que no tienen respaldo y a los contadores le llevó mucho trabajo verificar porque cuando llegamos no teníamos documentación”, y agregó que “es un paso más para que los compañeros municipales tengan confianza en lo que estamos trabajando”. Hay “alrededor de 8 millones de pesos de deuda con proveedores que desde que asumimos se viene saldando”, cerró.

Malversación

Feltes afirmó que “la deuda total está arriba de los 23 millones de pesos”, exponiendo que “los documentos respaldatorios no tenemos” y “estamos trabajando para que se sepa dónde fue la plata y quienes son los responsables de esta malversación de fondos”. Aclaró que “la asamblea determinará qué pasos se siguen si se aprueban los balances y si debemos ir a la justicia”.