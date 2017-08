Poder Judicial

Falta oficina especializada

en Femicidios y Agresiones

“Hay que crear una oficina judicial especializada en violencia”, sostuvo la fiscal Sonia Meza sobre los casos de violencia de género más recientes en Corrientes, como la muerte de una mujer a balazos, por parte de su ex yerno, quien se quitó la vida o la agresión contra otra a machetazos por parte de su pareja. La funcionaria judicial reclamó la necesidad de una oficina especializada en violencia de este tipo para acelerar los procesos judiciales y evitar femicidios. Realizó aclaraciones con respecto a los dichos de un grupo de integrantes de grupos de lucha contra la violencia machista, con respecto a su accionar en el caso de Susana Gavilán. Después de confirmarse que se entregó la ex pareja de una mujer embarazada que fue agredida a machetazos, la fiscal Meza analizó desde Sudamericana el trabajo de la Justicia, la Policía y las organizaciones sociales en el tema de la violencia de género.

Meza recibió a representantes de movimientos sociales de lucha contra la violencia machista y defendió su accionar diciendo que “pasé un momento bastante difícil pero para eso estamos” y aclaró que “por más que uno diga que se entiende el dolor de las mujeres que son víctimas, nunca podrá ponerse en el lugar si no le sucedió”, con respecto a lo que se dijo, sosteniéndose que se habría negado a tomarle denuncia a una víctima, si no presentaba golpes visibles.

Casos recientes casos olvidados

La fiscal Sonia Meza puso como ejemplo el caso del hombre que mató a su ex suegra de dos disparos y se suicidó en la casa de su hermana, indicando que “lo que nos llega es lo que se dijo en la Policía, pero no quiere decir que la víctima no contó el hecho, sino que pudo no ser interrogada bien quizás o por otra circunstancia”. Recordó que “se dijo que Zacarías llegó borracho esa noche a la casa de la señora Chué y hace dos meses volvió a Corrientes porque estaba en el sur”. Agregó que “al revisar los registros, encontramos que había una denuncia de 2014 y después no había nada, pero cualquier supuesto de amenaza me lleva a tomar decisiones de acá en más”. Propuso que “quizás los delitos de este tipo deban ser recepcionados por una oficina de violencia contra la mujer, con operadores más preparados, donde ese tiempo entre la comunicación con el fiscal no tenga intermediario que filtren información”.