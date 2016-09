El miércoles se firmaría el acuerdo por la deuda histórica entre el Ioscor y el municipio capitalino. El convenio de reestructuración de pasivos y acuerdo de pago se suscribirá luego de meses de negociaciones. Asimismo ayer las partes en litigio, insistieron en no dar a conocer números “para no entorpecer las negociaciones”.

El Secretario de Economía del Municipio capitalino, contador Martín Morilla, tras luna nueva audiencia con el IOSCor afirmó que se han consensuado los números, que deben ser ratificados a nivel político y que espera que mañana se firme el acuerdo.

“La vamos a evaluar a esta propuesta para no generar mala información, la idea es ser cautelosos con los números para ver si está acorde a nivel político. La deuda es de muchos años, y en 2016 el municipio giró casi 200 millones de pesos a Provincia en ese concepto”, detalló Morilla para reconocer que es una suma muy importante. “Queremos cerrar la deuda, hubieron otros conflicto con DPEC e IPS, que fueron resueltos en su justo tiempo” explicó el funcionario municipal. “Las personas que vienen a negociar la deuda tiene que ratificar esto a nivel político con el gobernador” indicó Morilla.