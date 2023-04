Fallo adverso para Colombi en la causa por las casas que le donaron

Sorpresa judicial en plena campaña electoral en Corrientes. Poco antes de las 23:00 horas del martes, un archivo PDF empezó a recorrer a través de whatsapp por miles de números telefónicos. Se conocía un fallo que ordenaba reabrir una causa contra el exgobernador Ricardo Colombi por presunto enriquecimiento ilícito. El dictamen fue emitido por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. El 3 veces exmandatario de Corrientes, está acusado de recibir irregularmente dos viviendas en donación de un amigo, Marcelo Laslo, ex titular del PAMI Delegación Corrientes, y de su esposa María Elena Hadad. Las primeras de las denuncias contra Colombi, se remonta a 2007, cuando ocupaba una banca de diputado nacional. El responsable de concretarla, el ex empresario periodístico, Hernán González Moreno, en realidad tenía una página web oficialista y también sería gerente del diario El Libertador y encargado de administrar Radio Guaraní de Curuzú Cuatiá, ambos propiedad del ganadero José Rodolfo Martínez Llano. González Moreno aparecería muerto de un tiro en la cabeza dentro de su Toyota Camry la noche del 2 de octubre de 2009, 48 antes de la segunda vuelta electoral, justamente que consagraría a Ricardo Colombi nuevamente mandatario de Corrientes. La justicia dijo que fue un suicidio inducido, pero nunca terminó de investigarlo. El caso contra Colombi se había iniciado en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, el que en 2018 sobreseyó a los involucrados y mandó a abrir contra Colombi una causa residual en la Justicia ordinaria de la ciudad de Mercedes. La defensa del ahora senador de la provincia, entendía dentro de su estrategia judicial, que era la justicia de Corrientes la que debía actuar en el expediente. Ese fallo fue apelado en queja por el fiscal Carlos Schaefer, con aceptación de la Corte Suprema de Justicia. Pasaron 5 años para que la Cámara Federal de Apelaciones, con el voto de los jueces Selva Angélica Spessot y Ramón Luis González, ordenará ahora reabrir las investigaciones en la órbita del fuero nacional. La imputación contra Colombi deberá ser investigada en el Juzgado Federal de Paso de los Libres, donde su titular es su amigo personal y de toda la vida: Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda. El mercedeño fue quien en su momento promovió la nominación y designación y hasta la aprobación de su pliego en la Cámara Alta de la Nación, donde el senador que respaldó la propuesta de Fresneda, fue extrañamente el senador justicialista, Carlos Mauricio Espínola, quien meses antes había prometido rechazarlo. Dicen las malas lenguas que la causa penal contra la ex intendente de Perugorría, Angelina Lesieux, en la que fue condenada, habría sido la moneda de cambio. Asimismo todos recuerdan que el ahora juez federal en Paso de los Libres, fue ministro del primero Superior Tribunal de Justicia que diseñó Colombi en el 2002, pero su Acuerdo fue rechazado en el Senado correntino. La amistad entre ellos es sumamente evidente, tanto que si uno googlea imágenes, encontrará la de Ricardo Colombi junto a Gustavo Fresneda en la jura de este último como juez. Por su parte la acusación contra Laslo y Hadad se tramitará en paralelo en el Juzgado Federal 2 de la capital correntina a cargo de Juan Carlos Vallejos. Allí, el extitular del Pami y su esposa están denunciados concretamente por la intermediación financiera ilegal en la cooperativa Pyramis, que semanas atrás tuvo su primer condenado. En esa famosa cueva financiera se habían hallado fondos atesorados por Laslo, que paradójicamente aparece en las fotos el día del allanamiento de Prefectura. Además de Colombi, Hadad y Laslo, se resolvió volver a imputar por la supuesta comisión del delito de evasión tributaria agravada a la escribana que intervino en el traspaso de las casas (una en el barrio Camba Cuá y otra a metros de la avenida Poncho Verde), Gladys Dionisia Báez, quien fuera condenada a su vez por falsedad ideológica a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación, y actualmente se encuentra detenida en la ya emblemática causa Terrenos. Báez había documentado la donación un día 31 de noviembre, día que no existe en el calendario. El mes 11 del año solo tiene 30 días. Para el folklore correntino, en esa fecha en la provincia, se conmemora, el día del Testaferro.