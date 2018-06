El Tribunal de Trabajo Nº 4 declaró la vigencia y aplicación de la cláusula gatillo pactada el año pasado para docentes bonaerenses y el gobierno de María Eugenia Vidal deberá seguir actualizando los salarios por inflación hasta que se celebre un nuevo acuerdo.

“Declarar la ultractividad de la cláusula convencional de paritaria salarial acordada por las partes en el año 2017 de adecuación semestral -cada mes de julio y enero, próximos- por variación de los indices de precios al consumidor emitidos por el Instituto nacional de estadísticas y censos, respecto a los sueldos del mes de enero de 2018”, establece el fallo.

“Lo que cambia ahora es que en realidad la Justicia dice que se debe aplicar la cláusula gatillo que deberá ser del mismo monto que la inflación. Nosotros vamos a continuar con el reclamo para que nos llame a paritarias”, afirmó a El Destape, el secretario General de SUTEBA, Roberto Baradel.

La decisión judicial fue tomada luego de que el Frente de Unidad Docente Bonaerense presentara un amparo, donde denunció al gobierno bonaerense de “negociar de mala fe, incumpliendo la ley provincial 13552, que no se reúne en tiempo ni con la periodicidad oportuna, que no brinda la información necesaria, que no hace esfuerzos conducentes para proteger los salarios docentes de la inflación y los aumentos de tarifas”.

Los gremios docentes realizarán un “banderazo” frente a la Casa de la Provincia para exigirle al gobierno que convoque a paritarias y que mejore la oferta del 15% de aumento salarial.

Se dará en el marco de una “jornada provincial de lucha” que fue anunciado en conjunto con el paro que realizaron el viernes pasado, luego del paro nacional del jueves. El Sindicato Argentino de Docente Particulares (Sadop) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza (AMET) realizarán diferentes acciones en distintas distritos del interior de la provincia “para visibilizar el conflicto”.