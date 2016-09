El ex militar Santiago Faisal, fue desplazado como titular de la Dirección de Recursos Naturales. “El alejamiento del cargo de Faisal es una decisión gubernamental”, explicó la ministra de Turismo Inés Presman. La remoción del ex coronel del Ejército Argentino del cargo que ocupaba desde el 2011, sería por severas irregularidades que se advirtieron en su administración. Existiría inclusive un informe lapidario de organismos nacionales, inclusive de las fuerzas federales, sumado a la mala relación con los empleados de esa repartición que depende de la Cartera de Turismo. Faisal aparece en el derrotero político local como un dirigente del partido Popular que lidera el actual senador nacional, Pedro Braillard Poccard. Ayer el otrora Jefe de la Guarnición Corrientes, al ser consultado por los medios de prensa, no sabía nada de su desplazamiento.

“El Subsecretario de Turismo, José Cheme, es el superior de Faisal y quien fue notificado de esta decisión gubernamental”, explicó Presman en declaraciones a radio sudamericana. “No creo que sea yo quien dé explicaciones de las decisiones del Poder Ejecutivo, que tienen que ver que probablemente con todas las reestructuraciones que se vienen realizando”, señaló bastante ofuscada la arquitecta Presman. Hasta donde pudo averiguar 1588, el gobierno radical prefiere que la salida de Faisal no trascienda más de lo habitual. Hay indicios de una comisión de delitos cometidos por el ahora ex funcionario, que podrían rozar a la gestión de gobierno de Ricardo Colombi.

Anoticiados del desplazamiento de Faisal, un grupo de guías de pesca salió a pedir su continuidad. Posiblemente en su lugar sea designado, Raúl González, ex Director de Turismo de Empedrado.