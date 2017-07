Fabián Ríos

El daño esta ocasionado

“El daño ocasionado está; lamentablemente la denuncia se hace en tapa y con letra grande y la aclaración no queda visible. Te queda la marca y hasta queda la desconfianza en los propios vecinos”, aseguró el intendente Fabián Ríos, luego que el Concejo aprobará un dictamen que sostiene que no hubo irregularidades en la construcción de 200 viviendas de Techo Digno. “Yo no practico la política judicial y jamás me voy a acostumbrar a eso”, lanzó el jefe comunal a los medios de prensa. Aseguró que trabaja para llevar a Camau Espínola como candidato a Gobernador y dijo “nosotros trabajamos y sabemos cómo hacerlo con solidaridad”.

El intendente dijo “ha habido expresiones del inspector que firmó el certificado original. En definitiva lo que se debía hacer era una evaluación técnica sobre ir al lugar, evaluar y mirar si están los fondos”. “Las descalificaciones golpean, lastiman y todo pareciera que sigue como si nada”, sentenció Ríos.