No reintegrable

Extraño aporte para pavimento

Desde el Decreto Nº 1109 del 19 de mayo de 2017, publicado un mes y medio después en el boletín oficial, el gobernador Ricardo Colombi, otorgó un aporte no reintegrable de 600 mil pesos a la Municipalidad de Monte Caseros, administrada por el radicalismo, en concepto de apoyo económico para realizar la pavimentación de calles de la ciudad. Una vez la administración del mercedeño saldría a respaldar financieramente a comuna gobernadas por la UCR, más allá de mostrar siempre a su gestión de municipalista y sin discriminación hacia las comunas no oficialistas. Algo que desde hace un par de años quedó en el olvido. La actitud federalista en Colombi ya no existe, y menos aún, en un año de plena campaña electoral.

Asimismo Monte Caseros no es un municipio cualquiera, sobre todo de aquellos que deben soportar penurias económicas al estar favorecida con recursos nacionales que surgen de los excedentes de la venta energética de la represa de Salto Grande. Fondos que justamente son orientados a emprendimientos públicos. El reciente aporte del gobierno de Colombi destinado a la pavimentación de calles de esa localidad, no deja de sorprender, si se tiene en cuenta el costo de la obra, y lo insignificante del desembolso. 100 metros de hormigón armado en el interior de la provincia, como muy barato, insumen unos $350.000, y en Monte Caseros que son de doble mano, los valores superarían con creces al flaco subsidio de 600.000 pesos.

FONDO ESPECIAL



Un mes atrás el Concejal Carlos Soto denunciaría al intendente Miguel Ángel Oliveri por la malversación del Fondo Especial, surgido de los excedentes de Santo Grande, que ingresaron desde el 10 de diciembre del año 2013 a la fecha, y que al 27 de abril de este año(2017) ascendería a la suma de $ 21.771.108. Con ese dinero estaba previsto el arreglo de calles, reparaciones, gastos varios, iluminación, paseo costero y acceso a termas, pavimento acceso al Regimiento y circunvalación de barrios y acceso a Escuelas. Sin dudas estos recursos le otorgan a Monte Caseros un régimen especial de financiamientos para obras públicas, que otros municipios no lo tienen. Olivieri aseguró que la inversión fue concretada, pero las obras detalladas en la acusación no están totalmente ejecutadas.

Ahora bien, ¿estos 600 mil pesos fueron realmente para pavimento?, o sirvieron para oxigenar la caja de la comuna como anticipó electoral.