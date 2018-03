$300 en abril

Explota el gas en garrafa

El servicio prepara un incremento que se efectivizaría en poco más de una semana a $300. No hay notificaciones oficiales a las empresas locales. Representantes de las distribuidoras de gas envasado reconocieron que el precio de los tubos no sufrió remarcaciones. No se descarta que pueda haber cambios en abril. Los valores de la garrafa de 10 kilos con el servicio de envío a domicilio, varían según la empresa que se elija, los cuales oscilan entre $200 y $250. Mientras que el valor de la garrafa social, denominada a la que se adquiere en las puertas de las empresas, por ahora es $185. En febrero del año pasado el costo promedio de la garrafa en domicilio rondaba entre $150 y $170. En las empresas el valor máximo debía ser de $95, pero el cobro real llegaba a los $100. En abril del 2017 el costo llegó a los $200 con envío al hogar y $132 en ventanillas de las empresas. En octubre se dio un retoque de costos que se mantiene hasta estos días, siendo valor actual $240 en domicilio y $185 la garrafa social.