Exfiscal sera juzgado por encubrir red de trata para explotación sexual

El exfiscal federal de Paso de los Libres Benito Antonio Pont comenzará a ser juzgado el 10 de mayo próximo ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, acusado de proteger a una red de explotación sexual de víctimas de trata. En el caso también están involucradas otras 17 personas acusadas de integrar una red que explotó sexualmente al menos a 36 víctimas de trata en locales nocturnos. El exfuncionario, denunciado en 2016 y procesado en 2017, llega a juicio por presunto encubrimiento agravado, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. El Tribunal Oral Federal de Corrientes estará integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y el subrogante Manuel Moreyra, mientras que el ministerio público estará representado por los fiscales de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) Alejandra Mangano, Marcelo Colombo, el fiscal de Corrientes Carlos Schaefer y las auxiliares Victoria Sassola y Soledad Branchi. En este expediente, además de Pont -imputado como partícipe-, están acusados Rosana Estela Rodríguez, Ricardo Aguirre, Ricardo Gustavo Aguirre y María Clelia Espada, procesados como supuestos jefes de la asociación ilícita. Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Do Santos, Ramón Do Santos y Claudia María Do Santos llegan al debate como presuntos coautores materiales; Dionisio Velasco, el abogado Jorge Barboza, el excomandante de Gendarmería José María Viero, como partícipes. Asimismo, Mónica Beatriz Alberti, Juan Manuel Schell y Norma Rosalía Lanatta figuran como coautores de los delitos investigados, todos ellos por 11 hechos. En tanto que María Gloria Ponce, Rafael González y Jorge Antonio Lisasoain fueron procesados como coautores del delito, pero 8 veces reiteradas. El caso comprende la explotación sexual de mujeres vulnerables en los locales nocturnos Baliza, Kilómetro de Oro y Roxi, así como en el motel Momentos, propiedad del gendarme Viero, que a su vez es cuñado de Pont y mantenía negocios por el inmueble con Ricardo y Gustavo Aguirre, precisó la agencia Télam.