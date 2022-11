Excarcelaron a la escribana Demetrio sin tener la información de su celular

La causa por la mega estafa en la venta de terrenos ubicado sobre la ruta provincial 43, cargada de claroscuros. El Decreto del último 25 de noviembre rubricado por la jueza de Instrucción Nº3, María Josefina González Cabañas, en su punto 12, dejaría una peculiar rareza, al solicitarle a través de un oficio UDT-UFIE del Poder Judicial, que se le remitan el resultado del análisis y extracción de la información contenida en los celulares y dispositivos informáticos de los imputados, María Eugenia Demetrio, María Mercedes Arostegui, Pedro Antonio Verón y Narciso Santín Toffoletti, como así también la remisión de esos elementos. Se desprende que la jueza González Cabañas, aun no tiene conocimiento de lo que contenía, sobre todo el celular de la escribana Demetrio, ni siquiera todavía nunca lo vio. Sin embargo en su resolución del 13 de octubre de este año, con la que le otorga la excarcelación a la polémica Directora del Registro de la Propiedad Inmueble de Corrientes, sostiene entre sus considerandos, que “el día 12 de octubre del corriente año se practicó la extracción de datos contenidos en el teléfono celular y otros elementos informáticos de la imputada (Demetrio), diligencia importante que fuera solicitada para la prosecución y avance de la investigación”. En qué quedamos? Más de un mes y medio después de haberle otorgado el beneficio de salir en libertad, recién la jueza González Cabañas conocerá la información de lo que había en su celular, cuando en su momento según se interpreta, dijo que no había nada comprometedor. Un poco complicado el tema, que podría rozar el prejuzgamiento, y abre un alerta de las presiones políticas que existen sobre el expediente. Tanto que los chismosos de siempre aseguran que un senador de la provincia del bloque oficialista, anduvo merodeando y de reunión el último viernes por las oficinas del ministerio público. A la escribana María Eugenia Demetrio jamás se le intervino su teléfono, por lo tanto, nunca se la escuchó ni de manera directa ni diferida como lo informó Prefectura Naval. No aparece casi en las conversaciones, solo es mencionada tangencialmente. Si era al revés, si había elementos para dejarla encarcelada, siempre según la hipótesis de la justicia. La historia es, que esa información nunca la tuvo la jueza González Cabañas, hasta hace horas atrás, siempre y cuando ya le haya llegado a su escritorio el resultado del análisis que pidió. Ya no hay dudas de las influencias externas que sufre la causa.